غادة عبدالرازق في بيروت من أجل "لحم غزال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

بدأت الأسبوع الماضي الفنانة غادة عبدالرازق تصوير أحدث مسلسلاتها "لحم غزال" في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث تقرر أن يتم تصوير المسلسل بالكامل هناك بناء على رغبة شركة الإنتاج وبالفعل تم الانتهاء من بناء الديكورات الخاصة بالعمل، حسب ما ذكر موقع Et بالعربي.

ووصل خلال الأيام الماضية الممثلين المشاركين في العمل وعلى رأسهم غادة عبدالرازق.

والمسلسل يشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين: عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، شريف سلامة، مي سليم، محمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، جيهان خليل، بسنت شوقي وهو من تأليف إياد إبراهيم، واخراج محمد أسامة.

وتدور الأحداث في أجواء شعبية وتحديداً داخل سوق بيع اللحوم وهو ما يعرف "بالمدبح" حيث تعمل غزال وشقيقتها شوق، وتخوضان صراعات كبيرة مع معلمين هذا السوق .