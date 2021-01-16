حذف صور ساندي من حسابها على "انستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

خلال الساعات الأولى من صباح السبت، اكتشف متابعو المطربة ساندي، عدم وجود صورها على حسابها بموقع الإنستجرام الخاص بها.

حساب ساندي أصبح بلا صور أو أي منشور، بعد حذف أو إخفاء كل ما عليه، ولم تكشف ساندي حتى الآن هل هي من فعلت ذلك أم أن الحساب تعرض للسرقة؟

يذكر أن آخر أعمال ساندي كان ألبوم "اتنين في واحدة" وضم 8 أغنيات، تعاونت من خلاله مع عدد كبير من صناع المزيكا، وهي "خشبة مسرح" من كلمات أسامة محرز وألحان محمد يحيى وتوزيع اماديو، و"ريموت حياتك" من كلمات أسامة محرز، وألحان محمد يحيى، وتوزيع ديزل، و"بطلة في رواية" من كلمات أسامة محرز، وألحان علاء الراوي، وتوزيع هاني ربيع، و"كان عادي" من كلمات جمال الخولي، وألحان شريف إسماعيل، وتوزيع هاني ربيع.

"طبع الشتا" من كلمات سلمى رشيد، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع مو الشاعر، و"كيس أسود" من كلمات محمد أبوالقاسم، وألحان أحمد برازيلي، وتوزيع أحمد عبدالسلام، و"الرجالة ماتت في الحرب" من كلمات وألحان ساندي، وتوزيع هاني يعقوب، و"اتنين في واحدة" كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد خلف، وتوزيع هاني ربيع.

(رابط حساب ساندي)