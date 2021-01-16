عاصي الحلاني لمتابع حاول الإيقاع بينه وبين فارس كرم: "ما تزت زيت على نار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حاول أحد متابعي الفنان عاصي الحلاني، إشعال فتنة بينه وبين الفنان فارس كرم.

ورد الحلاني، على التدوينة عبر حسابه على تويتر، قائلا "‏‎كن أكيد فارس.. حبيب قلبي، ما عم يجيب سيرتي.. انت ما تزت زيت على النار".

وكان متابع عاصي الحلاني، أعاد نشر تدوينة للفنان فارس كرم وأتبعها بتعليق: "عاصي الحلاني.. عم يجيب سيرتك أوعى تسكتله".

وكان الفنان فارس كرم، غرد في تدوينة له عبر تويتر، قال فيها: "‏بفهم إنّك تحمي نفسك وتاخد اللقاح ضد ‎كورونا.. بس بتفاجأ لمّا تتباهى فيه على السوشيال ميديا وتغمّض عيونك عن الناس اللي ما معا تاكل وواقفة على بواب المستشفيات.. ‎اللي اختشوا ماتوا".

يذكر أن، الفنان اللبناني عاصي الحلاني، يستعد لإحياء حفل عيد الحب بفندق بدبي، يوم ١٢ فبراير المقبل.