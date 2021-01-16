عاصي الحلاني لمتابع حاول الإيقاع بينه وبين فارس كرم: "ما تزت زيت على نار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
حاول أحد متابعي الفنان عاصي الحلاني، إشعال فتنة بينه وبين الفنان فارس كرم.
ورد الحلاني، على التدوينة عبر حسابه على تويتر، قائلا "كن أكيد فارس.. حبيب قلبي، ما عم يجيب سيرتي.. انت ما تزت زيت على النار".
وكان متابع عاصي الحلاني، أعاد نشر تدوينة للفنان فارس كرم وأتبعها بتعليق: "عاصي الحلاني.. عم يجيب سيرتك أوعى تسكتله".
وكان الفنان فارس كرم، غرد في تدوينة له عبر تويتر، قال فيها: "بفهم إنّك تحمي نفسك وتاخد اللقاح ضد كورونا.. بس بتفاجأ لمّا تتباهى فيه على السوشيال ميديا وتغمّض عيونك عن الناس اللي ما معا تاكل وواقفة على بواب المستشفيات.. اللي اختشوا ماتوا".
يذكر أن، الفنان اللبناني عاصي الحلاني، يستعد لإحياء حفل عيد الحب بفندق بدبي، يوم ١٢ فبراير المقبل.