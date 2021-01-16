في عيد ميلادها الـ٤١.. موقفان يكشفان "غيرة" ياسمين عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

تحتفل الفنانة ياسمين عبد العزيز، اليوم السبت ١٦ يناير ، بعيد ميلادها الـ٤١ ، إذ أنها من مواليد ١٩٨٠، متزوجة حاليا من الفنان أحمد العوضي بعد انفصالها عن رجل الأعمال محمد حلاوة.

ونرصد لكم موقفان يكشفان "غيرة" ياسمين عبدالعزيز على زوجها..

كشف الفنان أحمد العوضي، عن غيرة زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز عليه، ببرنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلي، مشيرا إلى أنها كانت تجلس معه ذات مرة بمنزل والده، وتحركت "أباجورة" كانت خلفها واصطدمت بها، فسألته عنها، فأجاب أنه يطلق عليها اسم "دولت"، وبسبب غيرتها التفتت وكسرت "الأباجورة" لأنها تحمل اسم فتاة.

ظهرت غيرة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، أيضا بعدما غازلت فتاة من المعجبات زوجها الفنان أحمد العوضي، عبر حسابه على إنستجرام.

وذلك بعدما نشر العوضي، صورة له من مسلسل "الاختيار" الذي جسد فيه شخصية الإرهابي هشام عشماوي، لتُعلق الفتاة على الصورة، قائلة: "نفسي فيك أوي" مع رمز "قلب"، لتشتعل غيرة "ياسمين" التي ردت عليها، قائلة: "نعم"، وتترك العديد من علامات التعجب لها، في إشارة منها لعدم تقبلها لمغازلة "العوضي".

يذكر أن، ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، تعاونا سويا في بطولة مسلسل "لآخر نفس" الذي عرض في دراما رمضان 2019، كما يجددان التعاون سويا بمسلسل "اللي مالوش كبير" المقرر عرضه في رمضان المقبل ٢٠٢١.