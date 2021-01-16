مفاجأة نتفليكس الكبرى لمشتركيها في 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت منصة نتفليكس الرقمية عن مفاجأتها الكبرى لمشتركيها خلال عام 2021.

وأوضحت أن المفاجأة تتمثل في طرح فيلم جديد كل أسبوع على مدار 12 شهرا القادمة، وذلك لأول مرة.



وأشارت إلى أن تلك الأفلام الجديدة يشارك في بطولتها العديد من نجوم الصف الأول في هوليوود، مثل ليوناردو دي كابريو وجينيفر لورانس وهالي بيري وميريل ستريب ودواين جونسون وريان رينولدز، والمغنية أريانا جراندي.

وستعرض نتفليكس فيلما للممثلة السمراء هالي بيري بعنوان "Bruised"، فيما سيتشارك ليوناردو دي كابريو وجينيفر لورانس ولأول مرة بطولة فيلم "Don’t Look Up"، بينما سيجتمع دواين جونسون مع الممثلة الإسرائيلية جال جادوت وريان رينولدز بطل أفلام "ديدبول" في فيلم الحركة الكوميدي "Red Notice".

ويأتي إعلان شبكة نتفليكس عن طرحها فيلما جديدا كل أسبوع طوال 2021 في الوقت الذي أجبر فيه فيروس "كورونا" المستجد دور العرض السينمائية في جميع أنحاء البلاد على الإغلاق، ونقل العديد من الأفلام إلى منصات البث الرقمي.

وفي الآونة الأخيرة، أعلنت شركة الإنتاج الأمريكية "وارنر براذرز" عن خططها لطرح كافة أفلامها لعام 2021 على منصة "إتش بي أو ماكس".