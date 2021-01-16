رانيا فريد شوقي تكشف حقيقة معلومة لاحقت والدها نصف قرن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفت الفنانة المصرية، رانيا فريد شوقي، صحة معلومة لاحقت والدها الفنان الراحل فريد شوقي نصف قرن.

وأكدت أن "والدها ليس له شقيق توأم، وأن هذه المعلومة الرائجة غير صحيحة".



ونشرت رانيا، عبر حسابها على موقع "أنستقرام"، صورة لوالدها مع شقيقه، وعلقت عليها قائلة: "أبويا وعمي اللواء أحمد شوقي.. من ضمن المعلومات المغلوطة اللي موجودة على مواقع كتير على السوشيال ميديا إن فريد شوقي له أخ توأم، وده غلط".





وأضافت: "بابا أكبر أخواته، يعني بابا الكبير، وعمي الأخ الأصغر، هما شبه بعض فعلاً، بس مش توأم، الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته".

يذكر أن رانيا فريد شوقي، أعلنت مؤخرا رفضها التام لتقديم السيرة الذاتية لوالدها النجم الراحل فريد شوقي عبر عمل درامي.

وعللت قرارها بأنه لا يوجد فنان حاليا قادر على تقمص شخصيته ويحمل نفس الهيبة والحضور.

وأضافت: "اسمه فريد. لأنه مميز له هيبة وطلة مختلفة. صعب تواجدها حاليا".