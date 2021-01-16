شكرا لقرائتكم خبر عن أعداء فى المسلسل أصدقاء فى التصوير..منذر رياحنة مع محمد رمضان بكواليس "موسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم الأردنى منذر رياحنة، عن فيديو من كواليس تصوير مسلسل "موسى" مع الفنان محمد رمضان، الذى يجرى تصويره حاليا للعرض خلال موسم دراما رمضان القادم 2021، وقد نشره عبر حسابه على انستجرام، وأتبعها قائلا: "النجم المحترم محمد رمضان.. الملحمة التاريخية موسى، يا رب، ثقة فى الله نجاح".

وانضم الفنان الأردنى منذر رياحنة، لمسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان والمقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، حيث يواجه بطل العمل ويدخل فى صراعات معه خلال الأحداث.





مسلسل موسى، بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار صعيدى.





وكان آخر ظهور للفنان منذر رياحنة فى مسلسل "أبو عمر المصرى"، للمخرج أحمد خالد موسى تأليف عز الدين شكرى ومريم نعوم، وشارك فى بطولته كل من أحمد عز وأروى جودة ومحمد سلام وأمل بشوشة، وعمرو القاضى ومحمد جمعة ومحمود حجازى.

بينما قدم محمد رمضان مسلسل "البرنس" فى رمضان الماضى، تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، احلام الجريتلى ومحمد جمعة وأيمن عزب وعلاء زينهم وآية سليم وإنتاج شركة سينرجى.