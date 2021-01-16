شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا رفضت كريمة مختار دور الأم فى "الشهد والدموع 2"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم السبت عيد ميلاد الفنانة القديرة كريمة مختار وهي الفنانة التي اشتهرت بتقديم دور الأم في الدراما والسينما، لكنها رفضت تقديم دور الأم في مسلسل الشهد والدموع 2، بدلا من الفنانة عفاف شعيب.

وتروي القصة الفنانة عفاف شعيب والتي قالت إن شخصية زينب التي قدمتها بالشهد والدموع كانت فى السيناريو أصبحت أمّا لأولاد كبار، وجاء المخرج إسماعيل عبد الحافظ وقتها وقال لها، إنها ستكون أما فكان ردها أنها ما زالت صغيرة فى الثلاثينات ولن تقدم دور الأم ورفضت، فعرض الدور على كريمة مختار.

وأضافت عفاف شعيب: "تحدثت كريمة مختار مع إسماعيل عبد الحافظ وقالت له إن عفاف لا بد أن تكمل الدور ومحدش تانى يعمله غيرها، وإنها ستتحدث معى، ووجدتها تتصل بى على التليفون الأرضى وقالت لى عفاف إنتى عارفة أنا بحبك، قولت لها طبعا، وسألتنى ليه رفضت الشهد والدموع، قلت لها لم أرفض، ولكن كيف أقدم دور أم خالد زكى ومحمود الجندى! فقالت لى اسمعى الكلام واعمليه هيبقى علامة من العلامات وعملت الدور والحمد لله نجح والمشكلة أن المخرجين بدأوا ينظرون لى على أنى أم".

وبدأت كريمة مختار مشوارها الفني بالإذاعة من خلال برنامج الأطفال "باب شارو" وذلك في فترة الخمسينات، ومن خلاله اشتهرت كصوت إذاعي مميز، يجيد تقديم الأعمال الدرامية عبر أثير الإذاعة، حتى عرض عليها المشاركة في بعض الأفلام السينمائية.