في عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز الـ٤١.. تعرف على رأي ٣ فنانين فيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

يحل اليوم السبت ١٦ يناير ، عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبدالعزيز الـ ٤١ ، إذ أنها من مواليد ١٩٨٠، ومتزوجة حاليا من الفنان أحمد العوضي بعد انفصالها عن رجل الأعمال محمد حلاوة.

نرصد لكم رأي ٣ فنانين فيها، في السطور التالية..

سوسن بدر

قالت الفنانة سوسن بدر عن ياسمين عبدالعزيز، ببرنامج "ذا انسايدر بالعربي"، إنها تمتلك موهبة ومنحة اختصها بها الله عن ممثلات كثيرات، وهي أن تقدم ‏شخصية كوميدية بشكل لطيف على الشاشة.

وائل جسار

قال الفنان وائل جسار، عنها ببرنامج "إم بي سي تريندينج"، إنه يتمنى التمثيل أمام الفنانة نور والفنانة ياسمين عبدالعزيز لو كان العمل في مصر، ومع الفنانة نادين نسيب نجيم وسيرين عبد النور لو كانت مشاركته في عمل لبناني.

أحمد صلاح حسني

قال الفنان أحمد صلاح حسني، ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، إن اول لقاء جمعه مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، كان مسلسل "لآخر نفس" مؤكدا أنها نجمة سينمائية لها رصيد كبير من أدوار الدراما والتراجيديا، لكن تركيزها كان في الفترة الأخيرة على الكوميديا، وكان ذكاء منها أن تقدم على التغيير، وهو يحترم قرارها جدا.