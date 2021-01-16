"ماشيين بحقل ألغام".. كارول سماحة توجه رسالة لجمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانة كارول سماحة، على توجيه رسالة إلى جمهورها، بخصوص أزمة كورونا التي لا زال يمر بها العالم حاليا.

وكتبت كارول، عبر حسابها على تويتر، قائلة "صار لنا تقريبا سنة، كل يوم نصحى على صدمة، على خبر حزين، على ورقة نعي على صورة مريض عم ينازع، على شاب أو صبية خسروا فجأة حياتهم، عندي إحساس كأن ماشيين بحقل ألغام وما نعرف بأي لحظة اللغم بيطلع فينا".

وأضافت: "يا أصدقائي احموا نفسكم بنفسكم!.. حرب بيولوجية فرضت علينا.. وكل واحد مسؤول عن نفسه".

يذكر أن، كارول سماحة، طرحت ألبومها الجديد "كريسماس كارول" كاملاً على يوتيوب، تزامنا مع احتفالات الكريسماس، وتضمن الألبوم 9 أغاني، وهي "من سنة لسنة، أيام الشتي، تعا نفرح تعا نمزح، سانتا، إرجع يا زمان، كل عيد وأنت حبيبي، بأخر الشارع، يسوع جايي، ملك السلام" .