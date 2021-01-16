"عميد كوميديا الإرتجال".. محمد ثروت يهنئ سمير غانم بعيد ميلاده الـ٨٤

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان محمد ثروت، على تهنئة الفنان الكبير سمير غانم، بعيد ميلاده الـ٨٤.

وكتب ثروت، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "كل سنة وأنت طيب يا عميد كوميديا الارتجال والإكسسوار يا مدرسة".

يذكر أن، سمير غانم ولد يوم ١٥ يناير ١٩٣٧، ويحتفل هذا العام بعامه الـ٨٤، وتخرج "غانم" من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.