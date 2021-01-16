هل تزوجت أم كلثوم قبل الدكتور الحفناوي؟.. سمير صبري يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

رغم وفاتها منذ أكثر من 45 عاما، مازال في حياة "كوكب الشرق" أم كلثوم أسرار وحكايات لم تُحسم بعد، تحدث عن جزء منها الفنان سمير صبري في حوار عُرض نصفه الأول، أمس، على قناة الحياة في برنامج "واحد من الناس"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي.

سمير صبري قال إنه انفرد بآخر لقاء إعلامي أجرته "الست" قبل رحيلها، مشيرا أنه تم في المطار قبل سفرها الذي عادت منه مريضة إلى المستشفى مباشرة.

وأشار إلى أنه علم بزواجها من الموسيقار الشهير محمود الشريف، ورأي بعينيه وثيقة زواجهما الذي لم يستمر سوى أسبوع حتى وقع بعده الطلاق لأسباب غير متيقن منها، ولكنه يعتقد أن للقدر آنذاك يدا في ذلك.

سمير قال "ذهبت لإجراء مقابلة مع ابنة الموسيقار محمود الشريف، وجعلتني أرى وثيقة زواج والدها من أم كلثوم، فقد تزوجا أسبوعا واحد، مؤكدة لي أن الست كانت تحب والدها جدا ورغم ذلك وقع الانفصال".

يُذكر أن مسلسل "أم كلثوم" الذي عُرض قبل سنوات كان قد أشار لقصة ارتباط أم كلثوم بالشريف، ولكن على أنها مجرد خطبة لم تدم طويلا.

محمود الشريف هو أحد أشهر الموسيقيين في زمن الفن الجميل، تعاون مع كبار نجوم الأغنية، ومن أشهر أغانيه: "رمضان جانا"، "بياع الهوا راح فين"، "شمس وقمرين"، "حلو وكداب"، و"يا سيدي أمرك".

جدير بالذكر أن كثيرا من المصادر تفيد أن أم كلثوم لم تتزوج رسميا سوى مرة واحدة فقط من الدكتور حسن الحفناوي، وذلك في الفترة من 1954 وحتى وفاتها عام 1975.