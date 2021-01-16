بالفيديو – من تتحدّى رحمة رياض بجديدها؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: طرحت النجمة العراقية رحمة رياض أغنيتها الجديدة بعنوان “أتحدّاكم” عبر قناتها الرسميّة في موقع “يوتيوب” وكافّة المتاجر الرقميّة.

أغنية “أتحدّاكم” من كلمات عقيل ألارد، ألحان علي صابر، وتوزيع ميثم علاء الدين، وحققت أكثر من مليون ونصف المليون مشاهدة بعد يومين فقط على إصدارها.

وتأتي هذه الأغنية بمثابة تحدٍّ لرحمة رياض بعد النجاحات التي حققتها في الآونة الأخيرة، حيث تخطت قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب” المليون الربع المليون مشترك، وذلك بعد أغنيتيها الضاربتين “وعد مني” (160 مليون مشاهدة) و “ماكو مني” (65 مليون مشاهدة).

كما كانت رحمة الوجه الإعلاني الرسمي لحملة سبوتيفاي الضخمة في المملكة العربية السعودية، وشاركت أيضًا في حفل إفتتاح YouTube Music الذي يلاقي نجاحاً كبيراً في الخليج العربي.