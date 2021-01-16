جيجي حديد لـ زين مالك في عيد ميلاده: شكرا لأنك جعلتني أمًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: وجهت عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد شكرها لحبيبها زين مالك لجعلها أمًا للمرة الأولى، خلال احتفالها يوم الثلاثاء بعيد ميلاده الـ 28″.

وكتبت جيجي عبر “انستقرام”: “فريق لا ينام! أسعد عيد ميلاد ومميز لزادي بابا، أحبك منذ وقت طويل ، شكرًا لك على جعلني ماما لأفضل فتاة على الإطلاق أتمنى لك الأفضل كل يوم”، أرفقتها بصورة غريبة لهما.

و اختارت جيجي مرآبًا للسيارات للاحتفال بعيد ميلاد جيجي، وشوهدت العديد من ألعاب “الآركيد” الكلاسيكية التي تم تفريغها من احدى الشاحنات ووضعها في المكان”.

كما شاركت جيجي عبر خاصية الـ”ستوري” الخاصة بها بـ”انستغرام” مقتطفات من المرح من عيد ميلاد زين ، والتي تضمنت لقطات من الممرات وغرفة مليئة بالبالونات.