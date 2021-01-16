راغب علامة ينشر صورة من طفولته وتعليق مميز من ابنه خالد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: نشر السوبر ستار راغب علامة صورة من أيام طفولته على حسابه الخاص في موقع “انستغرام” وهو في أشهر عمره الأولى، ونشر مقابلها صورة حديثة له، وعلّق عليها بالقول: “بين الماضي والحاضر”.

وبعد ساعين على نشرها، حصدت الصورة الكثير من إعجابات الجمهور وتعليقاتهم الإيجابية التي تضمنت رسائل المحبة والعاطفة والإعجاب بالفنان في مراحل عمره المختلفة.

وكان اللافت تعليق نجل راغب الشاب خالد علامة الذي عبّر عن حبه وإعجابه بوالده بطريقة مميزة فقال: “دخيل كبرتك اشتقتلّك اد الدني”.