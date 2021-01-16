طلال مارديني ينعي والدته : الله يصبرنا ع فراقك

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: أعلن الممثل السوري طلال مارديني وفاة والدته منذ قليل عبر حسابه بـ انستقرام، وكتب: “الله يرحمك يا ماما ويصبرنا ع فراقك، الغصة بقلبي كبيرة، لا اعتراض على حكم الله”.

وكان شارك طلال منذ يومين فيديو لـ ناصيف زيتون يتمنى من خلاله الشفاء لوالدته التي كانت موجودة في المستشفى، أرفقه بتعليق: “امي الله يشفيكي و يعافيكي و ترجعي تزيني الدنيا كلها”.

وتابع: “ياريت تقومي و تسمعيني لحتى قلك قديش انا بحبك و قلك قديش الدنيا سودة و انتش تعبانة و مريضة امي ثم امي ثم امي”.