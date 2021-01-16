كارول سماحة: “باي باي واتساب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: تفاعلت النجمة اللبنانية كارول سماحة مع قرار تطبيق “واتساب” بفرض سياسة خصوصية جديدة مستمرة، حيث غردت، كارول عبر حسابها الرسمي بمقطع فيديو قصير من أغنيتها “Bon Vouage”، تظهر فيه وهي تغلق الهاتف أو تضع زر بلوك، في حين توجد على شاشة الفيديو إشارة “واتساب”.

وكانت سماحة قد أعلنت عن تخليها عن التطبيق بشكل صريح، حيث شاركت متابعيها في “تويتر”، صورةً، وهي تقوم بحذف التطبيق نهائياً. وعلّقت: “لا نثق بأحد! حياتنا جميعا أصبحت مراقبة مع التكنولوجيا. باي باي واتساب”.

وتنص سياسة الخصوصية الجديدة على أنه كجزء من عائلة شركات “فايسبوك”، يتلقى “واتساب” من هذه المجموعة، ويشارك المعلومات معها، ما اعتبره الملايين عبر العالم اختراقاً لخصوصية تطبيق المراسلة الأشهر، فهجر بعضهم التطبيق إلى منصات تواصل بديلة.

في الوقت عينه، يمهل “واتساب” جميع عملائه بقبول الشروط الجديدة بحلول 8 شباط لتفادي تعطل حساباتهم.