سيلين ديون تستذكر زوجها الراحل بكلمات مؤثّرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: توجّهت المغنية الكنديّة سيلين ديون، بكلمات مؤثرة لزوجها الراحل رينيه أنجيليل، المتحدر من عائلة لبنانية- سوريّة، في ذكرى وفاته الثانية، عن عمر يناهز 73 عاماً، بعد صراع طويل مع سرطان الحلق.

ونشرت ديون صورة يدين متشابكتين عبر “إنستغرام” في 14 كانون الثاني، وعلّقت: “لا يمرّ يوم واحد من دون أن نفكر بك. نحن بحاجةٍ إليك الآن أكثر من أي وقت مضى، لتحرسنا وتشاهدنا، وتحمنا”.

وطلبت المغنية (52 عاماً) من زوجها أن “يسلّط حبه على العالم بأسره، وعلى كل أولئك الذين يواجهون مراحل صعبة جداً في هذه الأثناء”، في إشارة إلى كلّ من يصارع وباء كورونا.

وختمت: “أنت باقٍ في قلوبنا وفي حياتنا إلى الأبد. نحن نحبك”، ووقّعت المنشور باسمها وباسم أولادهما رينيه تشارلز (19 عاماً)، التوأمين نيلسون وإدي (10 أعوام).

يذكر، أنه حين تدهورت صحة رينيه في عام 2014، انتقلت النجمة للعيش في منزلهما في لاس فيغاس، وصرّحت في بيان: “أريد تكريس كل قوتي وطاقي لشفاء زوجي، ولكي أقوم بذلك، من المهم بالنسبة إليّ أن أكرس هذا الوقت له ولأطفالنا”.

تزوج رينيه وسيلين في عام 1994 ودامت علاقتهما لأكثر من 20 عاماً، على الرغم من أنه يكبرها بـ26 عاماً.