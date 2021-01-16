شكرا لقرائتكم خبر عن درة تشارك بصورة قديمة لها مع والدها.. وتعلق: "مفتقداك جدا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعربت النجمة درة، عن افتقدها الشديد لوالدها، حيث شاركت جمهورها عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، صورة قديمة لها تجمعها بوالدها وهى في فترة المراهقة، وكتبت على الصورة، قائلة:" مفتقداك جدا يا بابا".



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واحتفل أصدقاء الفنانة درة بعيد ميلادها بصحبة زوجها هاني سعد الذي شارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، من خلال خاصية الاستورى، صورة من الاحتفال بعيد ميلاد درة.

وأعربت الفنانة درة عن شكرها الشديد لجمهورها وكل من هنأها بعيد ميلادها، مؤكدة أن الكلمات تعجز عن وصف مشاعرها بعد تلقيها الرسائل والتهاني من كل مكان.

وشاركت النجمة درة جمهورها مقطع فيديو كان زوجها المهندس هاني سعد قد نشره لها بمناسبة عيد ميلادها، معلقة: "أحيانا تعجز الكلمات عن التعبير عن المشاعر.. شكرا حبيبي هاني سعد وشكرا من قلبي لكم على طاقة الحب الصادقة البسيطة الجميلة التي كنت احتاجها.. شكرا لكل من عايدني في هذا الفيديو.. وعلى الرسائل والتهاني في كل مكان.. أحبّكم .. نحبّكم برشا ربّنا يسعدكم ويخليكم ليّا".

ونشرت درة في وقت سابق عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع "انستجرام"، صور لتزيين منزلها بالبالونات والهدايا وتورتة عيد ميلادها، معلقة عليها: "أجمل مفاجأه فى حياتى، ربنا يخليك ليا".

ويعد عيد ميلاد درة هذا العام، هو الأول بعد زواجها من المهندس هانى سعد، حيث احتفلت بزفافها في شهر نوفمبر الماضى فى الجونة، بحضور العديد من الأصدقاء داخل الوسط الفنى الذين حرصوا على مشاركتها هذه اللحظات السعيدة، لتنهى عام 2020 بدخولها القفص الذهبى.