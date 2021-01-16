شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمى وزوجته داخل الأسانسير فى أول ظهور بعد تعافيه من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت دانيا البناوى، زوجة الفنان كريم فهمى، صورة تجمعها مع زوجها وشقيقتها لينا، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكان الجميع يرتدى "الكمامة" عدا كريم فهمى فى الصورة التى التقطت داخل "أسانسير"، فيما أعاد كريم فهمى نشر الصورة أيضًا عبر خاصية "ستورى" عبر حسابه بذات الموقع، وتعد هذه الصورة أول ظهور للفنان بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وكان النجم كريم فهمى، قد أعلن، مطلع شهر يناير الجارى، شفاءه من فيروس كورونا، وذلك بعد أسبوعين من إصابته، حيث أجرى فهمى مسحة جديدة - حينها - وجاءت نتيجتها سلبية، وأعلن ذلك عبر استورى "إنستجرام"، حيث كتب: "الحمة لله نتيجة المسحة سلبية بفضل دعواتكم والتفاؤل، تفاءلوا والله، التفاؤل علاج وكفاية نشر أخبار وصور سلبية، يا رب اشفى الجميع".



كريم فهمى فى أول ظهور بعد تعافيه من كورونا

وفى إطار تصريحاته عن حالته الصحية آنذاك كشف كريم فهمى فى تصريح سابق لـ"الخليج 365"، عن أن حالته تحسنت بعد العزل المنزلى واتباع البروتوكول العلاجى مع أحد الأطباء، وذلك قبل إجراء المسحة الجدية التى جاءت نتيجتها سلبية.

وحينها، أجرى كريم فهمى فى مداخلة هاتفية فى برنامج مساء dmc مع الإعلامى رامى رضوان، أوضح فيها إنه يعتقد أن أعراض الإصابة بكورونا تختلف من شخص إلى آخر، مشيرًا إلى أن الأعراض التى ظهرت عليه هى تكسير فى الجسم وعدم القدرة على الحركة، بالإضافة إلى جفاف فى الزور.



كريم فهمى وزوجته وشقيقتها

وأكدا فهمى، أنه عزل نفسه فى حجرة خاصة أن زوجته كانت تناوله الطعام من باب الحجرة، ويأخذ طعامه وهو مرتدى الكمامة، وأنه يتابع مع أحد الأطباء بعد خضوعه لتحليل الدم وتأكد إصابته بالفيروس، لافتًا إلى أن تجربة الإصابة بالفيروس هى تجربة صعبة للغاية، ولكن لابد من التفاؤل.

ووجه كريم فهمى، رسالة إلى جمهوره، طالبهم بالتفاؤل وبث روح الأمل وعدم نشر أو الالتفات إلى الأخبار السلبية فى ظل انتشار الوباء، وكتب كريم فهمى، عبر حسابه بموقع تويتر:" تفاءلوا شوية يخرب بيت التشاؤم اللى أنا شايفه، أنا عندى كورونا وفى عزل وبقولكم تفاءلوا"..كفاية نشر أخبار سلبية، (تفاءلوا بالخير هتلاقوه والعمر لو يجرى الحقوه وسدو باب مفيهوش أمل مش أى حد تصدقوه".