شكرا لقرائتكم خبر عن زوج هالة صدقى يشكرها رغم القضايا والخلافات: أم أولادى بنت الأصول أنقذت حماها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى سامح سامى، على زوجته الفنانة هالة صدقى، بعد فترة من الخلافات بينهما، مشيرا إلى أنها أم عظيمة وأصيلة، وذلك بعدما كانت أول من وقفت بجوار والده المريض والمتواجد فى العناية المركزة، ومجهودها الكبير فى توفير أكياس دم لوالده، متجاهلة تمامًا أزمة النسب والقضايا المنظورة فى المحاكم بينها وبين زوجها.

وكتب، فى تدوينه عبر حسابه على فيسبوك: "تخيلوا كده لما يكون فى مشاكل طاحنة وقضايا مع أم أولادى، وأول لما تسمع إن بابا اللى هو حماها فى الرعاية المركزة تكون أول واحده عنده، هى والولاد ومش بس كده قلبت مصر كلها على أكياس دم ليه عشان فصيلة نادرة، وطبعا هى العظيمة أم ولادى هالة صدقى، أشكرك جدا جدا لأنك أنقذتى حياة بابا يا أصيلة يا بنت الأصول".

فيما ردت دينا صدقى، شقيقة الفنانة هالى صدقى، على تدوينته، قائلة: "حمد الله على سلامته، وفعلا أولاد الأصول بيبانوا فى المواقف.. ربنا يباركلك فيهم".