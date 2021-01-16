شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله فى قصيدة: "مش عاجبنى يا دنيا حالك.. ابتسامتك غايبه ليه".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان القدير صلاح عبد الله، فى قصيدة شعرية جديدة من تأليفه، عن الحالة الموجودة حاليا وغياب الابتسامة عن الناس، معبرا عنها بأداء ومشهد تمثيلى، نشرها عبر حسابه على تويتر، قائلا: "ايه.. خير.. مالك.. مش عاجبنى يا دنيا حالك، والله حالك مش عاجبنى.. ابتسامتك غايبه ليه، هو لو الخوف يسيبنى.. لو يسيبنى أعمل ايه.. اعمل ايه ولا ايه ولا ايه"، وعلق صلاح عبد الله، على القصيدة، قائلا: "حالة وحتروح لحالها، صباح الخير وتصبحوا على خير وفى أفضل صحة وأحسن حال".

وسبق أن ألف الفنان القدير، طقطوقة شعرية جديدة انتقد فيها "الهرايين والهباديين" كاشفا أننا وصلنا للزمن الذى فيه التباعد حياة بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"، قائلا عبر حسابه على انستجرام: "ووصلنا للزمن اللى فيه التباعد حياة والكمامة سلامة والكحول نجاة، وإحنا لسنه بنهرى ونهبد يا ولداه، فلا حول ولا قوة إلا بالله"، مضيفا: "ليس لها من دون الله كاشفة".

وكان الفنان صلاح عبد الله، احتفل بوصول عدد متابعيه إلى مليون متابع عبر إنستجرام، وعلق على ذلك ساخراً كعادته عبر وسائل التواصل الاجتماعى: "بعرقى وبمجهودى بدون أى دفع أو دعم، كما أشاد بدور بناته حين كتب: "ماليش فى الإنستجرام بس بناتى قالولى جربه".