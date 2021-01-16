شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أفلام جمعت ماجدة وإيهاب نافع فى ذكرى وفاة الفنانة القديرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى وفاة الفنانة القديرة ماجدة الصباحى، اليوم السبت الموافق 16 يناير، والتي تعتبر ضمن أهم الفنانات اللاتي تركن بصمة كبيرة في تاريخ السينما المصرية، واستطاعت أن تصنع نجوميتها فى وقت قصير وأن يحتل اسمها بوستر الأفلام، كما أنها ارتبطت من داخل الوسط الفني حيث تزوجت من الفنان الراحل إيهاب نافع وأسفرت هذه الزيجة عن ابنتهما غادة، ولم تكن مشاركتهما في الحياة الزوجية فقط ولكن اشتركا سويا أيضا في مجال الفن من خلال 5 أفلام حققت نجاحا كبيرا.



الحقيقة العارية

فيلم "الحقيقة العارية"

أول هذه الأفلام كان "الحقيقة العارية" عام 1963، وتدور أحداثه حول آمال مرشدة سياحية، لكنها مضربة عن الزواج بسبب تجربة طلاق أمها، وتذهب آمال مع وفد سياحي لزيارة السد العالى وتؤجل السفر للولايات المتحدة، وهناك تلتقي بالمهندس أحمد بالصدفة بعد اقتراب وقوع حادث لها وتدخل أحمد في الوقت المناسب لإنقاذها.



هجرة الرسول

فيلم "هجرة الرسول"

كان ثانى هذه الأفلام هو "هجرة الرسول عام 1964، وتدور أحداثه في فترة ما قبل دعوة النبي محمد، حول الراقصة "سارة" والتي تكسب من أموال الحجاج الوثنيين، والعبد "فارس" والعبدة "حبيبة" واللذان يتعرضا لمعاملة قاسية من أسيادهما، قبل أن تبدأ الدعوة للإسلام ويقرر فارس وحبيبة الدفاع عن النبي ودعوته، وتتوالى الأحداث.



من احب

فيلم "من أحب"

ثالث هذه الأفلام هو فيلم "من أحب" عام 1966، وتدور قصته حول "ليلى" ابنة "مظلوم باشا" حياة رغدة، حيث كون والدها ثروته من تجارة السلاح، وتحب الضابط "طارق" ولكنه يفضل الزواج من ابنة عمه "نيفين"، فتتزوج من الطبيب "سمير" أحد الأثرياء، وتتوالى الأحداث.



القبلة الاخيرة

فيلم "القبلة الأخيرة"

الفيلم الرابع هو "القبلة الأخيرة" عام 1967، وتدور أحداث الفيلم حول سامى مخرج سينمائي، يتبنى الممثلة الجديدة نيرة، ويقع في غرامها، وتصير نجمة مشهورة، ويتزوجها، ويكبر اسمها فى عالم الفن لكنه أثناء إخراج أحد أفلامهما، يفاجا أن قصة حب شديدة قد تولدت بين امرأته وبين الممثل الجديد رؤوف، وتتوالى الأحداث.



النداهة

فيلم "النداهة"

اخر هذه الأفلام كان فيلم "النداهة" عام 1975، وتدور أحداثه حول حامد الذى يترك بلدته الصعيدية متوجهًا إلى القاهرة من أجل العمل بوابا إحدى العمارات، ويتزوج من فتحية التي تأتي للعيش معه في القاهرة، وتتعلم فتحية شيئًا فشيئًا القراءة والكتابة على واحدة من سكان العمارة وهى إحسان، حيث تطمح فتحية للعمل في وظيفة جيدة، يحاول علاء الذي يقطن في نفس العمارة التودد إليها.