شكرا لقرائتكم خبر عن انجي خوري .. آخر مجانين التريند بفيديوهات وصور فاضحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر اسم الفنانة السورية انجي خوري التريند الساعات الماضية، بسبب تداول خبر إلقاء القبض عليها بسبب صور و فيديوهات فاضحة لها على السوشيال ميديا.

وانجي خوري دائما تثير الجدل بأفعالها و صورها، حيث نشرت من قبل صور لها عارية، وفيديو وهى ترقص مع أحد الشباب فى أحد أماكن السهر بطريقة مثيرة على أغنية "إنت حبيبى" وقام الشاب بالتقرب منها وتقبيلها .

وفى عام 2019 تم ترحيلها من دولة الإمارات عقب توجيه تهم له تندرج تحت نوعية "خدش الحياء"هذه ليست المرة الأولي الذي يتم ترحيل انجي خوري من بلد معين، حيث إنها ذهبت إلى الإمارات من الأساس بعد ترحيلها من لبنان عقب عدة أزمات متكررة آخرها اندلاع مشكلة كبيرة بينها وبين الفنانة قمر رفعت الأخيرة على أثرها 6 قضايا عليها، وبالتالي ذهبت إلي الإمارات بناءً علي ذلك.

وما إن ذهبت إنجي خوري إلى الإمارات لم تكتف بما أثارته من جدل كبير قبل ذلك، حيث توجهت مباشرة إلى أحد الملاهي الليلية ونشرت عدة فيديوهات وصور لها في منتهي الجراءة، وقد كررت الأمر بشكل دائم مثلما تعتاد.

وانجى خوري أسمها بالكامل هو نجوى خليل الله إبراهيم خليل وهي ولدت في مدينة حلب السورية في 12 أكتوبر في 1997.

قامت شرطة الآداب في لبنان بإلقاء القبض عليها في فبراير 2020 عليها بعد دخولها للحدود اللبنانية خلسة، وقامت بكسر الحكم الصادر بحقها بإلغاء إقامتها في لبنان بسبب انتشار فيديوهات المخلة بالشرف.

قامت بإثارة الجدل في المرات الأخيرة الماضية بسبب فيديوهاتها الفاضحة وهي التي تم بثها على السوشيال ميديا، وهذا مل جعل السلطات اللبنانية تقوم بترحيلها إلى خارج لبنان ومنع إقامتها.

انجي خوري

انجي خوري

انجي خوري