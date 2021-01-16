الجمهور يسخر من عمرو دياب بسبب ملابسه بهذه الطريقة

محمد الفلاح - السبت 16 يناير 2021

سخر عدد كبير من المتابعين من صورة عمرو دياب بسبب الملابس التي ارتدها، إذ ظهر عمرو دياب مرتدياً جاكيت طويلاً باللون الأبيض مع بنطلون جينز فاتح، ونسق إطلالته بسلسلة وساعة باللون الفضي، وعلق قائلًا: "دبي".



وجاءت السخرية، بسبب تلك الملابس كون البنطلون الذي ارتداه يشبه شخصية الطبيب، بينما سخر البعض من الملابس ككل، مشيرين إلى أنه يشبه مطربي أغاني الراب.

وعلقت ابنته نور من زوجته السابقة الفنانة شيرين رضا على الصورة بكلمة "Dad" وإيموجي قلوب في إشارة إلى إعجابها باللوك وملابس والدها.

وجاءت بعض التعليقات سخرية من مظهره فيها :"الدكتور عمرو دياب"، "هو عمرو دياب اشتغل في مستشفي الاميري"، "لما تدخل السيكشن وتقف قدام المعيد الى دايما يقولك البالطو يا دكتور"، "حلو البلطو يا معلم … من القصر العيني الفرنساوي"، و"عم الطبيب جنبي الشمال بيجيلوا شكة"، و”"ي يا هضبه انت هتغني مع ويجز ولا ايه".

ومن المقرر أن يحيى الهضبة عمرو دياب حفلا غنائيا في دبى يوم 22 من شهر يناير الحالي ضمن مهرجان التسوق، ويعد الحفل الأول بعد طرح ألبومه الأخير "يا أنا يا لأ" والذى حقق نجاحا كبيرا، ويقدم عمرو من خلال الحفل عددا من المفاجآت.

وكان عمرو دياب قد طرح أغنيات ألبومه على التوالي، وطرح حتى الآن عدة أغانى هي، فاكرني ياحب ، وأنا معاك، من العشم، بتهزر، طبل، يادلعو، ويا أنا يا لأ، وعايز أعمل زيك، وشكرا.، يضم ألبوم "يا أنا يا لأ" الذى طرحه الهضبة 12 أغنية.