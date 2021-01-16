رانيا يوسف تُعلق على قرار محاكمتها: أثق في القضاء المصري

محمد الفلاح - السبت 16 يناير 2021

علقت الفنانة رانيا يوسف على قرار إحالتها للمحاكمة بتهمة ارتكاب فعل فاضح وازدراء الأديان. وقالت رانيا يوسف خلال تصريح مع جريدة "اليوم السابع": "أثق في القضاء المصري وأنا تحت أمره في أي وقت". وأضافت: "لحد دلوقتي مستلمتش أي إعلان رسمي يخص الموضوع ده بس أنا جاهزة وعلى ثقة تامة في قضاة مصر". والجدير بالذكر أنه قد تحدد يوم الـ21 من فبراير/ شباط المُقبل ليشهد الجلسة الأولى لمحاكمة الفنانة رانيا يوسف من قِبل نيابة جنح قصر النيل، حيث أنها متهمة بارتكابها الفعل العلني الفاضح وازدراء الأديان. حيث تقدم المحامي المصري أشرف ناجي ببلاغ ضد الفنانة الشهيرة، معتمداً في دعواه على أخر لقاءاتها التليفزيونية مع الإعلامي العراقي نزار الفارس. وكانت رانيا يوسف خرجت للحديث عن لقائها مع برنامج "مع الفارس" وقالت رانيا أنها تتبرأ من تلك التصريحات المثيرة والتي تحدثت فيها عن مفاتنها. وكشفت رانيا يوسف أنها لم تتعامل مع مقدم البرنامج بالذكاء الكافي مع اسئلة المذيع الجريئة، وأن كل ما فكرت فيه هو أن أي رد فعل سلبي منها قد يتسبب في أزمة بين مصر والعراق. وحاولت رانيا مجاراة المذيع في هذه الأشئلة بشكل يجعل المقابلة تمر مرور الكرام دون حدوث أي مشاكل. وأضافت رانيا أنها أعلمت المذيع اعتراضها بعد نشر الإعلان الدعائي للحلقة المثيرة للجدل، لكنه أكد لها أن الجمهور سوف ينسى الإعلان عقب عرض الحلقة. وقالت أنها شعرت أنه يستغلها من أجل إثارة الجدل وجذب انتباه مواقع التواصل الاجتماعي ليكون البرنامج حديث الجمهور.

