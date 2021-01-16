تعرف على وصية سمير غانم لأزواج بناته فى عيد ميلاد نجم الكوميديا

محمد الفلاح - السبت 16 يناير 2021

يحتفل النجم سمير غانم بعيد ميلاده اليوم فهو كوميديان من الدرجة الأولى، كما قدم العديد من الأفلام السينمائية بلغت 160 فيلم، و50 عمل مسرحى، و80 عمل في التليفزيون والإذاعة، بخلاف فوازير رمضان التي قدمها قرابة 10 مرات سواء كبطل أول في الثمانينيات والتسعينيات، وأشهرها فواير "فطوطة"، وكشف سمير غانم عن وصيته لأزواج بناته الإعلامى رامى رضوان والفنان حسن الرداد، في آخر لقاء تليفزيونى له مع الإعلامية وفاء الكيلانى في برنامج السيرة.



وقال سمير غانم: "أنا مكنتش حما صعب على الإطلاق، هما ولاد مؤدبين وطبعا قبل ما نوافق عليهم سألنا وقعدنا كتير مع بعض، وجعلت دلال عبدالعزيز هي التي تدير أمور الجوازتين لأنها لديها حكمة أكبر وخبرة".

وتابع: "مخدناش وقت في الرد على رامي رضوان، لكن خدنا وقت في الرد على حسن الرداد لأن إيمي كانت مترددة، وتروح وتيجي وبعدين تسمع كلام في البرامج عن شائعة زواجهما قبل الزواج لحد لما بقى الزواج حقيقة".

وأضاف سمير غانم: "قلت لحسن الرداد أنا مش هوصيك على إيمي، فرد عليا قاللي دي في عنيا، قلت هي دي وصيتي، أما رامي رضوان ملحقتش أوصيه، ولكن أشرت له إلى أنه ياخد باله منها".

تخرج الفنان الكوميدى سمير غانم من كلية الزراعة جامعة اﻹسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" الشهيرة.

كما تزوج سمير غانم النجمة دلال عبدالعزيز وذلك بعد لقائهما معاً في مسرحية أهلاً يا دكتور، حيث نشأت بينهما علاقة حب، ولديهما ابنتان هما دنيا وأمل الشهيرة باسم إيمي.

وبسؤاله إذا كان يتمنى خلفة الولد أم لا، أكد أن هذا الأمر بيد الله، مؤكداً أن خلفة البنات نعمة من الله، وعن خلفة الأولاد قال: " شكراً" بعد ما رأى أولاد أصدقائه، مؤكداً أن زوجته دلال عبد العزيز تشبهه كثيراً فى عيوبه خاصة وقتما يكون هناك مشاده كلامية بينهما.