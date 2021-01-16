جينيفر لوبيز تخطف الأنظار فى أحدث ظهور بميامى.. العمر مجرد رقم

محمد الفلاح - السبت 16 يناير 2021

خطفت النجمة العالمية جينيفر لوبيز الأنظار في أحدث ظهور لها خلال تجولها في ميامي، حيث شوهدت الفنانة البالغة من العمر 51 عاما في إطلالة كاجول أنيقة، مرتدية الكمامة لحماية نفسها والآخرين من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



وخرجت الفنانة جينيفر لوبيز إلى ميامي في نزهة فردية هذا الأسبوع، مرتدية قناع وجه مزين بالنجوم من "Masqd" ويبلغ سعره نحو 22 دولارًا، والعلامة التجارية لهذه الكمامات يفضلها الكثيرون من المشاهير بينهم أوليفيا وايلد وسارة جيسيكا باركر.

وأضافت جينيفر لوبيز إلى مظهرها بعض الإكسسوارات المميزة إلى جانب حقيبة بيضاء متناسقة مع ملابسها، وحملت في يديها هاتفها الذكي، فيما كانت ترتدي حذاء رياضيا أبيض خلال هذه الجولة.

وبدت النجمة العالمية جنيفر لوبيز أكثر رشاقة من أى وقت مضىـ حيث تٌعرف النجمة الشهيرة البالغة من العمر (51 عاما) أنها قادرة على تحدى العمر والزمن.

وفي وقت سابق، التقطت عدسات مصورى " الباباراتزي" عدة صور للنجمة الشهيرة خلال توجهها إلى الـ GYM فى ميامى بفلوريدا، وحسب موقع "ديلى ميل أن قبل أن تتوجه إلى تمرينها ، شوهدت شاحنة اختبار " COVID-19 " متنقلة تغادر المنزل الذى تشاركه مع خطيبها لاعب البيسبول الشهير أليكس رودريجيز.