مخرج "باراسايت" على رأس لجنة تحكيم مهرجان البندقية السينمائي

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





فينيسيا: اختير المخرج الكوري الجنوبي "بونغ جون-هو" الفائز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان للعام 2019 عن فيلم "باراسايت"، ليترأس لجنة تحكيم الدورة الثامنة والسبعين لمهرجان البندقية السينمائي التي تقام من الأول من سبتمبر المقبل إلى الحادي عشر منه، وفق ما أعلن المنظمون.

وأفاد بيان للمنظمين بأن "المخرج بونغ-جون هو سيترأس لجنة التحكيم الدولية لمسابقة مهرجان البندقية السينمائي الدولي الـ78 الذي سيمنح جائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم وجوائز رسمية أخرى".

ونقل البيان عن المخرج قوله "لمهرجان البندقية تاريخ طويل، ويشرفني أن ارتبط بتقاليده السينمائية الرائعة. بصفتي رئيس لجنة التحكيم، وفوق كل ذلك بصفتي عاشقا للسينما، فأنا على استعداد لمشاهدة كل الأفلام العظيمة التي اختارها المهرجان والتصفيق لها. لديّ فرح وأمل كبيران".

وأشاد المدير الفني لمهرجان البندقية ألبرتو باربيرا بـ"المخرج الكوري العظيم" الذي "يعد اليوم أحد أكثر الأصوات أصالة وفرادة في عالم سينما المؤلف على مستوى العالم". وأضاف "أنا ممتن جدا له على قبوله أن يضع شغفه كعاشق للسينما (..) في خدمة مهرجاننا".

وفاز المخرج بونغ جون-هو (51 عاما) بالسعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي 2019 عن فيلم "باراسايت" ثم نال عام 2020 أربع جوائز أوسكار (أفضل سيناريو أصلي وأفضل فيلم أجنبي وأفضل مخرج وأفضل فيلم) إضافة إلى جائزة "سيزار" الفرنسية عن أفضل فيلم أجنبي.

وفي رصيد المخرج الكوري الجنوبي أعمال كثيرة من أبرزها "Parking Dog" و"Memories of a murder" و"Snowpiercer" و"أوكجا".