شكرا لقرائتكم خبر عن انجي خوري .. أسرار القبض عليها من لبنان إلى سوريا.. مخدرات ودعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انجي خوري تعتبر إحدى المؤثرات بمواقع التواصل الاجتماعي، ودائمًا تعلن سخطتها تجاه أسرتها التي أهملتها، وظهورها في مقاطع فيديو خارجة.

معلومات عن انجي خوري بعد القبض عليها .. مخدرات ودعارة وسب وتشهير الأبرز

انجي خوري اسمها بالكامل نجوى خليق الله إبراهيم خليل، ولدت بمدينة حلب السورية في 12 أكتوبر عام 1997.

انجي خوري تثير الجدل عدة مرات بسبب الفيديوهات الفاضحة التى بثتها على السوشيال ميديا.

السلطات اللبنانية تقرر ترحيل انجي خوري خارج لبنان ومنع إقامتها بسبب الفيديوهات الفاضحة.

تم اطلاق لقب "سما المصري اللبنانية" على انجي خوري بعد ظهرها في العديد من الصور والفيديوهات شبه عارية.

انجي خوري حاولت دخول المجال الفني من خلال كليب لبناني، مع الفنان آدم.

انجي خوري تعترف بإقامة علاقة مع ناشط لبناني استمرت لـ 4 سنوات.

انجي خوري أساءت لـ كوكب الشرق أم كلثوم .

انجي خوري تتعرض للتحرش أثناء مشاركتها في المظاهرات اللبنانية التي اندلعت في أكتوبر 2019.

انجي خوري تربطها علاقة عداوة ببالمطربة اللبنانية قمر، بسبب المطرب آدم .

مكتب الآداب ومكافحة المخدرات فى لبنان يوجه اتهامات لـ انجي خوري بممارسة الدعارة وتعاطي المخدرات.