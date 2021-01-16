شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله فى طقطوقة شعرية: وصلنا لزمن فيه التباعد حياة والكمامة سلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألف الفنان القدير صلاح عبد الله، طقطوقة شعرية جديدة انتقد فيها "الهرايين والهباديين" كاشفا أننا وصلنا للزمن الذى فيه التباعد حياة بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"، قائلا عبر حسابه على انستجرام: "ووصلنا للزمن اللى فيه التباعد حياة والكمامة سلامة والكحول نجاة، وإحنا لسنه بنهرى ونهبد يا ولداه، فلا حول ولا قوة إلا بالله"، مضيفا: "ليس لها من دون الله كاشفة".





وسبق واحتفل الفنان صلاح عبد الله، بوصول عدد متابعيه إلى مليون متابع عبر إنستجرام، وعلق على ذلك ساخراً كعادته عبر وسائل التواصل الاجتماعى: بعرقى وبمجهودى بدون أى دفع أو دعم، كما أشاد بدور بناته حين كتب: "ماليش فى الإنستجرام بس بناتى قالولى جربه".

من ناحية أخرى عبر الفنان القدير صلاح عبد الله، عما بداخلة من حزن، وذلك بعد وفاة شقيقه سمير والفنان هادى الجيار، مشيرًا إلى أنه لم يسلم نفسه له وسيطرده، قائلاً قبل أيام عبر حسابه على تويتر: "اسمع يا حُزن، أنا مش هسلم نفسى ليك، ومش هسيبك تغرَّق قلبى فيك، هطردك بابتسامة بلُطف الرب تكبر وتبقى ضحكة توصل لقلوب أهلى وحبايبى وصحابى تنعنشهم وتفرفشهم بإذن الله".

وحرص عبد الله، على توجيه الشكر لأهالى بولاق الدكرور، بعد الوقوف معه بقوة عقب وفاة شقيقه سمير عبد الله، مؤكدًا أن مواقف الجدعنة ليست غريبة عليهم، مشيرًا إلى أن شقيقه عاد إلى بيت العائلة ليموت وسط الناس اللى بجد.