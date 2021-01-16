15 معلومة عن ماجدة الصباحي.. أحبها رشدي أباظة وابنتها قامت بالحجر عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تحل علينا اليوم السبت، الذكرى الأولى لوفاة النجمة الكبيرة ماجدة الصباحي، إحدى أهم وأشهر نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية.

"الخليج 365" يرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن ماجدة الصباحي:

- اسمها الحقيقي عفاف علي كامل أحمد عبدالرحمن الصباحي.

- ولدت في قرية مصطاي التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية 6 مايو 1931.

- دخلت الفن في سن صغيرة وتحديدا وهي في الخامسة عشر من عمرها.

- بدأت التمثيل بعد أن عرض المخرج سيف الدين شوكت المشاركة في بطولة فيلم "الناصح" والذي صورته سرا بعيدا عن أعين أسرتها، وبعد خلاف بين صناع الفيلم وأسرة ماجدة، تم الاتفاق على استكمال عملها الفني، لتواصل من بعدها التمثيل في عشرات الأفلام منذ ذلك الوقت وحتى منتصف التسعينيات.

- قدّمت العديد من الأدوار المميزة في السينما المصرية، ومن أبرز أفلامها: "لحن الخلود، الآنسة حنفي، بنات اليوم، أين عمري، شاطئ الأسرار، النداهة، الحقيقة العارية، المراهقات، جميلة"، وغيرها.

- عملت كمخرجة وممثلة ومؤلفة ومنتجة في فيلم "من أحب" عام 1966، وهي تجربة الإخراج والتأليف الوحيدة لها، وقامت بدور البطولة بجانب أحمد مظهر وإيهاب نافع ونعيمة وصفي، وشارك في كتابة الفيلم وجيه نجيب وصبري العسكري.

- تعتبر من أهم المنتجات في تاريخ السينما المصرية، فمن أبرز ما قدّمت "العمر لحظة"، "الناس اللي تحت"، "السراب"، "زوجة لخمسة رجال"، "النداهة"، "أين عمري"، "جميلة"، "نوع من النساء"، "جنس ناعم"، "حديث المدينة" وغيرها.

- جمعتها علاقة بالفنان سعيد أبو بكر وخطبها، ولكن تلك العلاقة لم تكتمل، وبعدها ظل الممثل الذي اشتُهر بدور "شيبوب" في فيلم "عنتر ابن شداد" بلا زواج حتى وفاته.

- رفضت أسرتها طلب الفنان رشدي أباظة الزواج منها، بسبب مغامراته العاطفية، على الرغم من حبه الشديد لها، وقال الناقد طارق الشناوي إنه "احتفظ بدبلة خطبته لها التي لم تتم".

ارتباطهما عن قصة حب، إلا أن اختلاف طريقة تفكير كل منهما، عجل سريعا بالانفصال، ولم تتزوج الفنانة الكبيرة بعد طلاقها منه، وأنجبت منه ابنتها الفنانة غادة نافع، وأكدت الأخيرة أن الزواج استمر أقل من 3 سنوات.

- وفي مايو 2015، وجدت ماجدة نفسها متهمة بالنصب على أحد الأشخاص بمبلغ يصل لـ15 مليون جنيه، وحينما تحرت ابنتها الأمر، ووجدت توقيع والدتها على وثيقة تورطها بهذه القضية على الرغم من إصرار والدتها على أنها لم توقع الورقة، وحينها أمرت النيابة باحتجاز ماجدة وتم عرضها على طبيب أفاد بأنها يمكن أن تقع ضحية للنصب والاحتيال بسهولة، وأفاد الطب الشرعي بأن توقيعها على الوثيقة صحيحا لكن يجب اعتباره مزورا لأنه تم استغلاله في غير محله.

- رفعت ابنتها غادة نافع، آنذاك، قضية حجر على والدتها، للمطالبة بمنحها حق التصرف في ممتلكات والدتها، ورفضت اتهامها بالجحود، مؤكدة خلال حوار ببرنامج "معكم منى الشاذلي" أن والدتها كانت على علم بهذه القضية، وأن سبب رفعها القضية بعد النصب على والدتها هو حمايتها.

- كان آخر أعمالها فيلم "ونسيت أني إمرأة" عام 1994.

- كرمها الرئيس السابق عدلي منصور، في حفل عيد الفن عام 2014.

- رحلت عن عالمنا يوم 16 يناير 2020 عن عمر يناهز 89 عاما.