صلاح عبد الله: وصلنا لزمن صار فيه التباعد حياة والكحول نجاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قال الفنان صلاح عبد الله، إننا "وصلنا لزمن صار فيه التباعد حياة، والكحول هو النجاة" بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكتب عبد الله عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "وصلنا للزمن اللي فيه التباعد حياة، والكمامة سلامة، والكحول نجاة، وإحنا هنا لسه بنهري ونهبد يا ولداه، فلا حول ولا قوة إلا بالله.. ليس لها من دون الله كاشفة".

وشيّع صلاح عبد الله، جثمان شقيقه الأصغر سمير عبد الله، عصر يوم الخميس 31 ديسمبر الماضي، من منزله في منطقة بولاق، ليتم دفنه بمقابر الأسرة بطريق الواحات.

وفي أول تعليق له بعد توديع ودفن شقيقه، كتب صلاح عبدالله، عبر حسابه على موقع "تويتر": "‏الحمدلله أنا تمام، والحمدلله إني تماسكت وقدرت أوصل أخويا.. وألف حمد وشكر ليك يا رب.. استجبت لدعائي ولبيت رجائي.. فاللهم اجعل معاناته في آخر عشر سنين من حياته في ميزان حسناته وارزقه جنتك برحمتك يا غفار يا كريم يا رحمن يا رحيم.. وشكرا لحبكم ودعائكم لأخي سمير عبدالله".