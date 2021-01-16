انتحل صفة ضابط لمدة 32 عاماً.. وهكذا كُشف أمره

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ 10 دقائق

كشفت الأجهزة الأمنية المصرية إحدى أصعب وأغرب عمليات النصب والاحتيال، وألقت القبض على شخص انتحل صفة ضابط لمدة 32 عاماً.

وكشفت التحقيقات أن المتهم (65 عاماً) انتحل صفة ضابط عندما كان يبلغ من العمر 33 عاماً، وتقدم لخطبة زوجته الحالية بهذه المهنة، وتزوجها باعتباره ضابطاً وأنجب 3 أبناء تخرجوا من الجامعة، ولَم يكتشف أحد أنه ينتحل صفة ضابط، وفقاً لصحف محلية مصرية.

وأوضحت تحريات أجهزة الأمن أن المتهم احترف النصب ونجح في تكوين ثروة طائلة واشترى فيلا بمنطقة راقية في الجيزة أقام فيها هو وأسرته، وكان يحتفل مع أسرته كل فترة بحصوله على ترقية، ويعلق على جدران مسكنه شهادات تقدير وصور له بالملابس الأميرية، كما أقامت له أسرته حفلاً بمناسبة بلوغه سن التقاعد قبل 5 سنوات.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم سقط بطريق الصدفة عندما تم ضبط عقود بيع قطع أراضي مزورة بحوزة أحد المتهمين في جرائم النصب وباستكمال الفحص تم الوصول للمتهم وتبين أنه وراء العديد من جرائم النصب والاحتيال والتزوير.

وبمداهمة مسكن المتهم عثر على صور له بملابس أميرية ودولاب مغلق برقم سري يحتوي على كمية كبيرة من العقود والشهادات والمستندات لعمليات بيع وشراء وعقود فيلات وأراضي ومحررات مزورة لشهادات جامعية ودكتوراه كان يقوم ببيعها للراغبين مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وتم إخطار النيابة التي قررت حبس المتهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.