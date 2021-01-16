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بعد 158 محاولة… رجل عنيد ينجح في امتحان رخصة قيادة السيارة!

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كتبت أسماء لمنور في السبت 16 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تعلم قيادة السيارة

ذكر موقع Times Now أن أحد سكان إنكلترا فشل في اجتياز اختبار رخصة قيادة السيارة أكثر من 150 مرة.

وذكر الموقع أن وكالة معايير القيادة والسيارات التابعة لوزارة النقل البريطانية، نشرت بيانات تضمنت كل الذين فشلوا في الحصول على رخصة قيادة السيارات في الفترة الأخيرة.

وشغل المركز الأول رجل عنيد تمكن من النجاح في الفحص النظري من المحاولة رقم 158 فيما بلغ مجموع ما أنفقه على هذه المحاولات ثلاثة آلاف جنيه إسترليني.

ولكي يحصل على شهادة السواقة، يجب أن يجتاز الآن، الجزء العملي من الامتحان.

وجاءت ثانية في القائمة بريطانية في الثلاثينات من عمرها، حاولت اجتياز المرحلة النظرية 117 مرة وحصلت دائما على نتيجة “راسب”.

وفي المرتبة الثالثة جاءت امرأة تبلغ من العمر 48 عاما اجتازت الجزء النظري من الامتحان في المحاولة الرابعة والتسعين، وذلك بحسب “لينتا رو”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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