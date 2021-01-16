درة تحتفل بعيد ميلادها بصحبة زوجها.. وإلهام شاهين أبرز الحضور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفلت الفنانة التونسية درة بصحبة زوجها هاني سعد بعيد ميلادها، وحرص عدد من أصدقائها في الوسط الفني





ومن أبرز النجوم الذين شاركوا في عيد ميلاد درة، الفنانة إلهام شاهين، ومي نور الشريف، وسلمى أبوضيف، ورشا شيحة ونسرين إمام.





وشاركت درة جمهورها مقطع فيديو كان زوجها المهندس هاني سعد قد نشره لها بمناسبة عيد ميلادها، وأرفقته بتعليق: "أحياناً تعجز الكلمات عن التعبير عن المشاعر.. شكراً حبيبي هاني سعد وشكراً من قلبي لكم على طاقة الحب الصادقة البسيطة الجميلة التي كنت احتاجها.. شكراً لكل من عايدني في هذا الفيديو.. وعلى الرسائل والتهاني في كل مكان.. أحبّكم .. نحبّكم برشا ربّنا يسعدكم ويخليكم ليا"





يذكر أن درة دخلت القفص الذهبي نهاية عام 2020، إذ تزوجت من المهندس هاني سعد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ويعد مسلسل "بلا دليل" إنتاج عام 2019 آخر أعمالها على شاشة التلفزيون، وشارك في بطولته نيقولا معوض، وخالد سليم، ومن تأليف إنجي علاء، وإخراج هاني يسري.



