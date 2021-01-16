سعر الدولار في مصر اليوم السبت 16 يناير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 16 يناير 2021 في شركات الصرافة وماكينات الصراف الآلي.

وتشهد سوق الصرف في مصر حالة من الاستقرار في ظل توافر العملات الأجنبية، وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري رغم جائحة كورونا.

والجمعة والسبت عطلة رسمية في البنوك المصرية.

ووفقا لمسح أجرته ”الخليج 365” جاء بنك التعمير والإسكان كأفضل بنك تبيع له الدولار مقابل 15.63 جنيه، بينما جاء بنك SAIB كأفضل بنك تشتري منه الدولار مقابل 15.69 جنيه.

وعلى موقع البنك المركزي المصري سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه نحو 15.6264 جنيه للشراء، و15.7264 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) سجل سعر صرف الدولار نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في بنك مصر (حكومي).

وأعلن البنك المركزي المصري الخميس، عن أن أرصدة واحتياطيات البنوك المصرية في الخارج (بخلاف أرصدة الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي) قفزت من 10 مليارات دولار في أبريل/نيسان الماضي إلى أكثر من 20 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2020.

وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، مسجلا أكثر من 40 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 850 مليون دولار.

وقال مجلس الوزراء المصري، الخميس، إن العجز الكلي للميزانية بلغ 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2020-2021 مقابل 4.1% قبل عام.

وأضاف، أن الفائض الأولي في النصف الأول من السنة المالية الحالية بلغ 14 مليار جنيه.

أسعار اليورو والإسترليني

سجل متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري على موقع البنك المركزي نحو 18.9454 جنيه للشراء، و19.0730 جنيه للبيع، بينما سجل سعر صرف الإسترليني نحو 21.2988 جنيه للشراء، و21.4335 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وسجل متوسط سعر صرف الريال السعودي على شاشة البنك المركزي المصري نحو 4.1651 جنيه للشراء ونحو 4.1920 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي نحو 4.2538 جنيه للشراء، و4.2819 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي نحو 51.4805 جنيه للشراء و51.8817 جنيه للبيع.