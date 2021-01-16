شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور تدخل "قصر النيل" اليوم بدون دينا الشربينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الفنانة ريهام عبد الغفور، اليوم السبت، تصوير أول مشاهد مسلسل "قصر النيل"، بدون بطلة العمل دينا الشربينى التي تلتحق بالتصوير بعد غدٍ الإثنين، حيث تم الانتهاء من تجهيز الديكور الرئيسى للعمل وهو عبارة عن قصر تدور فيه معظم الأحداث التي تعود إلى فترة الستينيات.

مسلسل "قصر النيل"، من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج خالد مرعي ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، أحمد مجدى، عمر السعيد، سامي مغاوري، محمد حاتم، ناردين فرج، نبيل عيسي، صلاح عبدالله، أحمد خالد صالح، محمد محمود عبدالعزيز، مريم الخشت، صبري فواز، محمود البزاوي.



ريهام عبد الغفور

المسلسل يسجل التعاون الثانى بين ريهام عبد الغفور ودينا الشربينى في الدراما بعدما قدما مسلسل "زى الشمس" في شهر رمضان قبل الماضى، وشارك في بطولته أحمد داود وأحمد صلاح السعدني وسوسن بدر وعمر السعيد وأحمد مالك وجمال سليمان ومريم الخشت ومحمد علاء وليلى عز العرب ومحمد لطفى شاهين والطفلين ملك حسن وياسين أمير، وتأليف ورشة كتابة بإشراف مريم نعوم، وإخراج سامح عبد العزيز.

وكان آخر أعمال ريهام عبد الغفور بطولتها لحكاية "ربع قيراط" من مسلسل "إلا أنا" والتي عرضت على قناة dmc وحققت نجاحاً مميزاً، والحكاية من قصة يسرى الفخرانى وسيناريو وحوار أمين جمال وإخراج أحمد حسن وبطولة ريهام عبد الغفور ومصطفى درويش وإنعام سالوسة، إبراهيم السمان، وأحمد درويش، وعدد آخر من الفنانين الشباب.