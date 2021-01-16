فن ومشاهير

لاعب كونغولي يسرق الأضواء في مونديال كرة اليد بمصر

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كتبت أسماء لمنور في السبت 16 يناير 2021 08:47 صباحاً - منذ ساعة واحدة

اللاعب الكونغولي جوتييه مفومبي تييري

أصبح لاعب الكونغو الديمقراطية جوتييه مفومبي تييري، حديث الساعة بعد ظهور خلال مباراة منتخب بلاده ضد نظيره الأرجنتيني ضمن مباريات كأس العالم لكرة اليد، التي تقام في مصر.

ولفت تييري (26 عاما) أنظار كل من شاهد المباراة عبر التليفزيون بسبب بدانته الواضحة، ورغم ذلك تألق وسجل 4 أهداف لمنتخب بلاده وقدم مجهود بدنيا لافتا.

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن اللاعب الكونغولي يزن 110 كلغ، ويلعب في فريق درو إيه سي، الذي يشارك في الدرجة الثانية الفرنسي.

ويلعب المنتخب الكونغولي ضمن المجموعة الرابعة التي تجمعه بالإضافة للأرجنتين والدنمارك والبحرين، حيث تعد هذه المشاركة الأولى له في تاريخ المونديال.

يذكر أن المنتخب الكونغولي خسر المواجهة أمام نظيره الأرجنتيني بنتيجة 28-22.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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