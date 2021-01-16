شكرا لقرائتكم خبر عن دينا عبدالله.. الطفلة التى أبهرتنا فى "الحفيد" تحتفل بعيد ميلادها الـ56 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - موهوبة منذ نعومة أظافرها وابهرت الوسط الفني والمشاهدين في فيلم الحفيد بدور "سوسن" أمام عمالقة الفن عبدالمنعم مدبولي وكريمة مختار وميرفت أمين وكان الجميع يتوقع لها أن تصبح نجمة سينمائية في المستقبل وبالفعل حققت جزءا من التوقعات وقدمت أعمال مميزة بعدما كبرت ولكنها لم تعط الفن كل وقتها وانشغلت بالعمل الإعلامى،وانغمست فى تقديم البرامج الاجتماعية، بالإضافة إلى دراستها وحصولها على الدكتوراه، ما أبعدها عن حبها وهوايتها المفضلة وهى التمثيل.



دينا عبد الله

اليوم تحتفل النجمة الغائبة دينا عبد الله بعيد ميلادها فهي من مواليد القاهرة 16 يناير 1965م، واسمها كاملًا "دينا أنور أحمد عبدالله" وشاركت في عدد من الأعمال الفنية منذ سن الطفولة، منها أفلام "أصعب جواز"، و"كباريه الحياة" و"عنتر فارس الصحراء" و"شياطين إلى الأبد".

دينا عبد الله حاصلة على درجة الليسانس في اللغة الفرنسية من كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1987، وشاركت في عدد من المسلسلات منها "مطلوب عروسة"، و"ليالي الحلمية"، و"في قلب الليل"، و"أبرياء في المصيدة". بعد أن كبرت ولكنها لم تداوم علي التواجد ، وعملت لفترة في تقديم البرامج التلفزيونية وشقيقتها هي الفنانة والإعلامية إيناس عبدالله، التي كانت تشغل منصب رئيس قناة "نايل دراما" ، وهي حاصلة على الدكتوراه في الإعلام، وكانت رسالتها تحت عنوان "علاقة الإعلام بالاقتصاد" وكان آخر أعمالها مسلسل "ليالي الحلمية 6" عام 2016.