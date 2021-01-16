أحمد عيد ينشر بوستر فيلم "أهل الكهف".. والجمهور: "وحشتنا يا جدع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الفتاح العجمي

روّج النجم أحمد عيد، للفيلم السينمائي المنتظر "أهل الكهف" والمقرر طرحه بدور العرض السينمائي في صيف 2021.

ونشر عيد، بوستر الفيلم ويحمل صورته منفردا، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، وعلّق: "أهل الكهف.. لعلها عبرة.. معالجة سينمائية أيمن بهجت قمر.. إنتاج وليد منصور.. إخراج عمرو عرفة.. صيف 2021".

واستقبل جمهور أحمد عيد بوستر الفيلم بالإشادة، ومن بين التعليقات التي تلقاها: "وحشتنا يا جدع، ما تغيبش علينا، أخيرا بعد طول انتظار أحمد عيد يعود من جديد في انتظارك يا فنان بالتوفيق، الله يا فنان والله العظيم وحشتنا أنت مفروض نشوفك كل يوم" وغيرها.

فيلم "أهل الكهف" بطولة النجوم: خالد النبوي، محمود حميدة، مصطفى فهمي، غادة عادل، محمد فراج، عمرو عبدالجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبدالرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، ماجد المصري، وأحمد عيد، ومأخوذ عن رواية حاملة لنفس الاسم للكاتب الكبير الراحل توفيق الحكيم.