إيهاب توفيق يكشف عن هدية تلقاها من جمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان إيهاب توفيق، عن هدية تلقاها مؤخرًا من جمهوره.

ونشر توفيق، صورة الهدية التي كانت عبارة عن بورتريه يجمعه بوالديه، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "شكراً للجمهور الغالي على الهدية الجميلة".

يذكر أن الفنان إيهاب توفيق، كان قد أحيا مؤخرًا ذكرى وفاة والده أحمد توفيق الأولى، يوم 9 يناير، وكتب عبر "إنستجرام": "٩ يناير الذكرى الأولى لوفاة والدي الحاج أحمد توفيق".

وأضاف: "أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويجعل القرآن العظيم شفيعاً له في قبره وشاهداً له في الآخرة، اللهم آمين، برجاء الدعاء لأبي وأمي".

واندلع حريق في فيلا والد إيهاب توفيق يوم 9 يناير 2020، وأسفر عن مصرع والده، حيث كشفت المعاينة الأولية أن السبب وراء الحريق هو ماس كهربائي في جهاز التدفئة.