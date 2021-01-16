شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قصة امرأة حاولت طعن أرمي هامر بالسكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت ادعاءات امرأة كانت تواعد النجم أرمي هامر الجدل من جديد حول خيالاته الجنسية الغريبة التي سبق وتحدث عنها في حوارات سابقة، حيث سبق وصرح حول ميوله نحو ممارسة الحب بعنف، وقالت تلك المرأة إن هامر كان يطلب منها طلبات غريبة أثناء ممارسة الحب.

وذكر موقع جاست جيرد، توضيح هامر أن تلك الخيالات اختلفت بعد الزواج نتيجة تغير شهيته الجنسية، وذكر الموقع تصريح هامر السابق بأن هناك امرأة كان يواعدها ولكنها كانت ستطعنه بالسكين لتحدث في جسده ندبة معتبرة أن الحق الحقيقي يتسبب في ندوب علي جسد الحبيب وهو ما تسبب في انفصاله عنها بعد 7 شهور من المواعدة.

وفي سياق متصل، تستعد النجمة العالمية جينيفر لوبيز لعمل اكشن كوميدي ضخم، ويشاركها في بطولة الفيلم الممثل العالمي أرمي هامر، وسيعرض الفيلم علي منصة أمازون Amazon، ومن المقرر أن يبدأ التصوير العام الجاري بميزانية 65 مليون دولار.