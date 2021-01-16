بسمة وهبة تنشر صورة مع معجبة منتقبة: بحسدك على جمالك وطاعتك.. اللهم اوعدنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الإعلامية بسمة وهبة، جمهورها ومتابعيها، صورة لها مع إحدى المعجبات والتي ظهرت مرتدية النقاب.

ونشرت "بسمة" الصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "قال بتوقفني تتصور معايا قال، ده أنا اللي أستسمحك وأبوس راسك تتصوري معايا يا قمر يا جميلة الجميلات، النقاب بديع عليكي وأكيد إنتي حلوة من جوه زي بره كده، أحلى فانز بالعالم يا سيدتي الجميلة، كم أحسدك على جمالك وشياكتك وطاعتك ما شاء الله، اللهم اوعدنا".

وكانت الإعلامية بسمة وهبة دشّنت مع الفنانة وفاء عامر حملة "لا للإهانة" ردا على ما يتعرض له مؤخرا عدد من الفنانين وأولادهم من التنمر والسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبا كل الشخصيات العامة بالانضمام للحملة ليكون تأثيرها كبير في محاولة لمنع مثل هذه التصرفات.