فن ومشاهير

بسمة وهبة تنشر صورة مع معجبة منتقبة: بحسدك على جمالك وطاعتك.. اللهم اوعدنا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الإعلامية بسمة وهبة، جمهورها ومتابعيها، صورة لها مع إحدى المعجبات والتي ظهرت مرتدية النقاب.

ونشرت "بسمة" الصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "قال بتوقفني تتصور معايا قال، ده أنا اللي أستسمحك وأبوس راسك تتصوري معايا يا قمر يا جميلة الجميلات، النقاب بديع عليكي وأكيد إنتي حلوة من جوه زي بره كده، أحلى فانز بالعالم يا سيدتي الجميلة، كم أحسدك على جمالك وشياكتك وطاعتك ما شاء الله، اللهم اوعدنا".

وكانت الإعلامية بسمة وهبة دشّنت مع الفنانة وفاء عامر حملة "لا للإهانة" ردا على ما يتعرض له مؤخرا عدد من الفنانين وأولادهم من التنمر والسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبا كل الشخصيات العامة بالانضمام للحملة ليكون تأثيرها كبير في محاولة لمنع مثل هذه التصرفات.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا