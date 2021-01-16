فيفي عبده تكشف حقيقة ارتدائها الحجاب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قالت الفنانة فيفي عبده، إنها ستُطل على جمهورها يوم السبت لأول مرة في بث مباشر عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لترد على الشائعات التي حاصرتها خلال الفترة الماضية.

ونشرت "فيفي" مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "إنستجرام" ظهرت فيه مرتدية الحجاب، وعلّقت بالقول: "‏مساء الفل من مصر أم الدنيا.. عايزة أقولكم أنا لابسة كده من البرد على فكرة عشان تبطلوا الإشاعات، حاجة إنعاش وحاجة حجاب إلا إذا أراد ربنا.. اسمعوا الفيديو.. بإذن الله هنزلكم رابط اليوتيوب والتيك توك عشان أول مرة اطلع منهم.. بحبكم قوي سليب ويل سويت دريمز.. اكسوزمي ده آخر ما عندي في الإنجليزي".

وتعرضت الفنانة فيفي عبده مؤخرا لوعكة صحية أجبرتها على المكوث في المنزل، إذ تعاني من آلام في الظهر، ولكنها خرجت لجمهورها وأكدت أن حالتها الصحية جيدة وأنها تتلقى العلاج اللازم كي تتعافى تماما.