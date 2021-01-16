هل استعان توم كروز بروبوتات لإخضاع أفراد طاقم فيلمه "المهمة المستحيلة7" لفحص كورونا؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 يناير 2021 05:24 صباحاً - لا شك بأن فيلم "المهمة المستحيلة 7" من أطول الأفلام تصويراً في تاريخ السينما الأمريكية والعالمية بسبب جائحة فيروس كورونا،حيث بدأ تصويره في مطلع عام 2020،وسبقه الكثير من التحضيرات والكتابة والتجهيز في عام 2019،وبعد مرور أسبوعين من العام 2021 لا يبدو أنه سينتهي قريباً جراء الكثير من المتاعب والعراقيل التي يواجهها بسبب الإغلاقات العامة السائدة في المملكة المتحدة حالياً ومعظم دول العالم.

فبعد حادثة تسريب صحيفة "ذا صن" البريطانية شريط تسجيل لنجم هوليوود توم كروز البالغ من العمر "58 عاماً" وهو يوبخ طاقم فيلمه "المهمة المستحيلة7" في المملكة المتحدة ،ويهددهم بالطرد من العمل جراء خرق عاملين قاعدة التباعد الإجتماعي،وتلفظه بالشتائم متذرعاً بأن آلاف العائلات تعتمد عليهم لتنشيط صناعة السينما بعد توقفها جراء تفشي جائحة فيروس كورونا،وانتهاؤهم من الفيلم سيؤمن العمل مجدداً للكثير من العاملين في شركات ودور السينما حول العالم ضمن الإجراءات الإحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا،قرر توم كروز المضي قدماً في التصوير في عام 2021.

بحسب ماذكرت صحيفة "ذا صن " البريطانية،وموقع"باج سيكس" ،فإن توم كروز ومن أجل الإطمئنان على صحة طاقمه،وضمان حمايته من الإصابة بفيروس كورونا المستجد،قرر التسهيل على نفسه وطاقمه العمل والتصوير من دون قلق أو توقف التصوير جراء إصابة أحد العاملين بالفيروس من خلال شراء روبوتين آليين يعملان بالذكاء الصناعي،ويتمتعان بمزايا عالية التقنية، يمكنهما إجراء اختبارات فيروس كورونا على أفراد الطاقم يومياً ،كما يمكنهما أيضاً القيام بدوريات منتظمة خلال التصوير دون أي تدخل بشري،لكن رغم ما يعرف عن توم كروز من سخاء على فيلمه الجديد،إلا أن موقع "سلاش فيلم" شكك بالخبر،وأكد أنه إدعاء جامح،يأتي من باب المبالغة والإثارة،حتى أن صحيفة "ذا صن" البريطانية ،نقلت من مصدر قوله: " توم كروز جاد في عدم تعطل تصوير فيلمه لهذا استعان بروبوتات للقيام بدوريات ومنع خرق أي من العاملين قواعد التباعد الإجتماعي،وهي بالفعل مخيفة،إنها بموقع التصوير بشكل شبيه بفيلم".

وتوصل موقع "سلاش فيلم" لمصدر قريب من إنتاج الفيلم،وأكد هذا المصدر أنه لا وجود للروبوتات في موقع التصوير.

لكن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية،أكدت استعانة توم كروز باثنين من الروبوتات المتطورة،وأنه دفع ثمنهما من ماله الخاص،وليس من الإنتاج،لضمان أمان العاملين معه،وعدم خرقهم لقواعد البروتوكولات الصحية المشددة لضمان عدم توقف التصوير لأي سبب من الأسباب.

توم كروز سيصور بعض مشاهد "المهمة المستحيلة7" في دبي قريباً

توم كروز يضع الكمامة

وحسب صحيفتيْ "ديلي ميل" و"ذا صن" البريطانيتين،،استأنف توم كروز وطاقمه السينمائي الضخم التصوير في المملكة المتحدة بعد عودته من إجازة أعياد عيد الميلاد ورأس السنة من مدينة ميامي الساحلية الأمريكية،وفور انتهائه من مشاهده في المملكة المتحدة نهائياً،سيصور بعض مشاهد فيلمه في إمارة دبي تحديداً التي صور فيها من قبل،واستمتع بأجواء التصوير فيها للغاية.