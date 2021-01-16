شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد كريمة مختار.. أشهر أم فى تاريخ السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم السبت عيد ميلاد الفنانة كريمة مختار، التي تميزت بأداء دور الأم في السينما والتليفزيون، وهو الدور الذي ارتبطت به منذ بداية ظهورها، حيث رحلتعن عالمنا يوم 12 يناير 2017 بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 82 عاماً.

بدأت كريمة مختار مشوارها الفني بالإذاعة من خلال برنامج الأطفال "باب شارو" وذلك في فترة الخمسينات، ومن خلاله اشتهرت كصوت إذاعي مميز، يجيد تقديم الأعمال الدرامية عبر أثير الإذاعة، حتى عرض عليها المشاركة في بعض الأفلام السينمائية، إلا أن أسرتها رفضت ذلك العرض، فاقتصر عملها على الإذاعة، حتى جاءتها الفرصة مرة أخرى بعد زواجها من المخرج نور الدمرداش عام 1958، والذي سهل لها المشاركة في فيلم "ثمن الحرية"عام 1964م.

وقدمت كريمة مختار دور الأم في السينما المصرية بمجموعة كبيرة من الأفلام مثل " ثمن الحرية"، "المستحيل"، "نحن لا نزرع الشوك"، "ومضى قطار العمر"، "الحفيد"، و"أمير حبي أنا" "بالوالدين إحسانا" "الشيطان يعظ" " و"سعد اليتيم"، ورغم من ملامحها تحمل قدرا كبيرا من الطيبة والابتسامة البشوشة، إلا أن ذلك لم يمنعها من تقديم دور سيدة فرعونية قاسية في المسلسل الديني "لا إله إلا الله".

وشكلت كريمة مختار لفترة ثنائيا مع وحش الشاشة فريد شوقي، وقدما معا عددا من الأعمال التي غلب عليها الطابع الكوميدي، أبرزها "رجل فقد عقله"، و"الليلة الموعودة ويا رب ولد، ومسلسل البخيل وأنا".