محمد رمضان ينشر فيديو رقصه مع حورية فرغلي من فيلم "قلب الأسد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو له من فيلم "قلب الأسد" إنتاج عام 2013.

ويظهر رمضان، في الفيديو، وهو يرقص مع الفنانة حورية فرغلي على أغنيته مع فريق المدفعجية "أنا أصلا جن"، ويقول فيه: "في الساحة أنا نمبر وان".

وعلّق محمد رمضان على الفيديو، لافتا إلى أن عمره وقتها كان 24 عاما، مضيفا: "ذكريات".

فيلم "قلب الأسد" إنتاج أحمد السبكي، ﺇﺧﺮاﺝ كريم السبكي، ﺗﺄﻟﻴﻒ حسام موسى، بطولة النجوم: محمد رمضان، حسن حسني، حورية فرغلي، عفاف رشاد، أحمد جمال سعيد، وماهر عصام وغيرهم.

وتدور أحداث فيلم "قلب الأسد" لمحمد رمضان، حول طفل يتعرض للاختطاف، ويترعرع في الكواليس الخلفية للسيرك حيث يعيش وسط الأسود والنمور، الأمر الذي يؤدي إلى تكوين شخصية صلبة من الخارج يملأها الخير من الداخل، إلا أن نشأته دائما ما ترغمه على الظهور للمجتمع بشكل مختلف حتى يتسنى له العيش والبقاء.