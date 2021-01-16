محمد الفلاح - رانيا يوسف وجدل لا ينتهي.. من المؤخرة إلى علاقة دون زواج

السبت 16 يناير 2021

أكدت الفنانة المصرية رانيا يوسف أن الزواج الناجح يحتاج تقبل الطرفين للعيوب قبل المميزات، وعندما يغيب هذا الشرط يفشل مشروع الزواج.



وقالت رانيا يوسف خلال لقائها في برنامج "ليلة الخميس" على قناة "mbc" والذي تقدمه الإعلامية ياسمين عزالدين: "لم أحقق النجاح في زيجاتي السابقة، ولن أكرر تجربة الزواج، ولو حبيت هكمل قصة الحب بدون زواج، الزواج بالنسبة لي حياة أسرية وأبناء، وقد رزقني الله بابنتين، ياسمين ونانسي، ولن أفسد قصة الحب بالزواج مرة ثانية، أنا مؤمنة بأن ضغط الزواج يفسد أي قصة حب".

وتابعت رانيا يوسف حديثها: "المجتمع العربي هو الذي يجبر المرأة على تكرار الزواج حرصا على سمعتها، ولو كنت أمتلك الاختيار لكنت رفضت تكرار التجربة".

وواصلت: "أنصح البنات بعدم الزواج قبل سن الـ30، بعد هذا العمر يحدث النضج، وتقدر البنت حجم المسؤولية، وحتى تعطي نفسها فرصة لبناء مستقبلها، الاختيار في هذه المرحلة يفرق كثيرا بسبب النضج".

وكشفت عن انتمائها الرياضي قائلة: "أنا أهلاوية، لكن لا أفهم في كرة القدم".

كما أدت الفنانة المصرية رقصة استعراضية خلال البرنامج على أغنية "نعمل لغبطيطا" بمشاركة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وضمت الحلقة أيضا الفنان الكوميدي محمد ثروت، ولاعب منتخب مصر السابق مجدي عبد الغني.

إلى ذلك، حددت نيابة جنح قصر النيل 21 فبراير المقبل لعقد أولى جلسات محاكمة الفنانة رانيا يوسف، بتهمة ارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان ونشر بيانات كاذبة.

وكان المحامي المصري أشرف ناجي تقدم ببلاغ ضد رانيا يوسف، بعد حوارها التليفزيوني مع الإعلامي نزار الفارس، وتصريحاتها المثيرة للجدل حول الحجاب ومؤخرتها.

وكانت الفنانة المصرية قالت، خلال برومو لحلقة تلفزيونية سجلتها لقناة الرشيد العراقية: "كل الفنانات لديهن مؤخرات، لكن أنا مؤخرتي مميزة شوية".

وجاء ذلك ردا على سؤال حول إطلالاتها المثيرة للجدل التي تبرز مفاتنها في المهرجانات الفنية.