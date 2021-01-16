شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سيف: أكتر معلومة فكراها من ابتدائى إنى لازم أفطر قبل ما أنزل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة شيماء سيف، إن أكثر معلومة تتذكرها من مرحلة ابتدائى، إن الإنسان مينفعش ينزل ولا يبدأ يومه خالص من غير ما يفطر الأول. ولم تستطع الفنانة شيماء سيف أثناء فقرة "سؤال وعقاب"، خلال لقائها في برنامج "الدوبلكس" تقديم "أبلة فاهيتا" المذاع على قناة ON، الإجابة على الأسئلة لتنفذ عقاب كل سؤال ما بين وضع روج أسود، والرقص بطوق "هيلا هوب"، كما أدت عقاب رياضة "ضغط".





























وفى سياق آخر تنتظر شيماء سيف عرض مسلسلها الجديد "في بيتنا روبوت" على قناة CBC خلال الأيام المقبلة، والذى تخوض بالعمل أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية، حيث طرحت شركتا سينرجي وروزناما منتجا العمل البرومو الرسمي والذى كشف عن العديد من المفاجآت للجمهور أبرزها ظهور شيماء سيف صلعاء تماما.

المسلسل بطولة شيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن اخراج وليد الحلفاوي، ويظهر فيه عدد من ضيوف الشرف منهم هشام ماجد وأحمد زاهر ومحمد عبد الرحمن وآخرين.